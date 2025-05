Saiba quando retirar sua cesta básica

A retirada das cestas deverá ser feita presencialmente por servidores ativos na Av. Dr. Paulo de Moraes, nº 1.248, no bairro Paulista. O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia. A distribuição foi organizada por secretaria, mas todos os servidores ativos têm flexibilidade para buscar em qualquer data dentro do prazo.

A Prefeitura anunciou o cronograma de entrega das cestas básicas referentes ao mês de junho para os servidores municipais. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Administração e Governo, começa no dia 2 e segue até 12 de junho.

Para garantir conforto e praticidade aos servidores aposentados e pensionistas que vivem no estado de São Paulo, as cestas serão entregues diretamente em suas residências no mesmo período — de 2 a 12 de junho. Essa medida busca facilitar o acesso e evitar deslocamentos desnecessários, respeitando a realidade desse público.

Servidores inativos que, eventualmente, não receberem suas cestas em casa terão dias extras para a retirada presencial: 14, 16 e 17 de junho.

Ordem de entrega por secretaria

A fim de evitar aglomerações, a Secretaria de Administração e Governo organizou um calendário sugestivo, conforme abaixo. Ainda assim, o servidor pode comparecer em outra data, caso prefira: