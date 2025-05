Piracicaba promove “LinkedIn Day” com palestras e pré-entrevistas

Evento gratuito foca na qualificação profissional e oportunidades de emprego

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, realiza o LinkedIn Day, uma ação voltada à qualificação profissional com foco na principal rede social voltada ao mercado de trabalho. A iniciativa acontece em parceria com a empresa Tools Digital Services.

O evento será realizado no dia 5 de junho, com duas turmas: a primeira das 8h30 às 11h30 e a segunda das 13h30 às 16h30. Durante o treinamento, um especialista abordará temas estratégicos sobre o uso do LinkedIn para aumentar a visibilidade profissional, melhorar perfis e expandir conexões.