CCZ ensina sobre cuidado animal

Mais de 100 alunos da Escola Estadual Mirandolina de Almeida Canto, no bairro Piracicamirim, participaram na última sexta-feira (23) de uma palestra educativa sobre posse responsável de animais domésticos, promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio do Núcleo de Bem-Estar Animal.

A ação faz parte de um cronograma contínuo de atividades desenvolvidas pelo departamento de Orientação Pedagógica do CCZ, com o objetivo de conscientizar a população sobre cuidados com os animais e prevenção de zoonoses. “Esse tipo de ação, ajuda a proteger a saúde de toda a comunidade e a promover uma convivência mais segura e consciente com os animais”, afirmou Márcio José Ermida, orientador pedagógico do CCZ. Uma nova palestra está prevista para a próxima sexta-feira (30), na mesma unidade escolar.

