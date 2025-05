'Me chamou de louca', diz idosa sobre médico de UPA em Piracicaba

Em estado de total indignação por ter sido chamada de louca, a mãe de uma paciente da Unidade de Pronto Atendimento do Vila Rezende (UPA), procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência contra um médico no último sábado (24), em Piracicaba.

A mulher de 68 anos estava inconformada com a situação, e relatou todos os detalhes aos policiais que estavam cumprindo sua jornada no Plantão Policial da rua do Vergueiro. O problema teve início por volta das 7 horas, quando ela levou sua filha de 23 anos com transtorno bipolar, em surto, para ser atendida na unidade.

Segundo a declarante, as duas permaneceram no local até por volta das 18h30, e em um dos momentos que a idosa cobrava atendimento, foi chamada de louca pelo médico. Ele reforçou a negativa e ainda ameaçou chamar a polícia, caso não deixassem a UPA, e elas foram embora.