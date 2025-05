VÍDEO: Onça-parda desfila em rua central e choca moradores

A noite tranquila deste domingo (25) virou motivo de susto e preocupação na pacata cidade de Águas de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Uma onça-parda foi vista perambulando calmamente em uma avenida central perto da portaria do Grande Hotel, uma das áreas mais movimentadas da cidade. Moradores ficaram em choque, turistas se assustaram, e obviamente, as imagens tomaram as redes sociais.

O felino não atacou ninguém e seguiu seu caminho explorando a cidade turística, entretanto, deu uma parada e olhou fixamente para o homem que captava sua imagem do interior de uma guarita. " Você está doido?, disse o homem. A caminhada central causou um alerta entre autoridades ambientais e equipes de segurança. Até agora, ninguém sabe ao certo onde está o animal — e isso tem deixado a população apreensiva.