Visita noturna no Cemitério da Saudade: quem se interessa?

O roteiro ocorre por meio de parceria entre as secretarias municipais de Turismo, Cultura e Obras, com o grupo criativo Patrimônios da Saudade. Para o dia da visita, os organizadores orientam a doação de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.

Desta vez, estarão em foco mulheres de destaque na construção e desenvolvimento de Piracicaba, devido ao mês de maio ter o Dia das Mães como data celebrativa. O evento, denominado Patrimônios da Saudade – Especial Mulheres, será conduzido por historiadores e guia de turismo, com participação especial do músico Marcio Sartório. As vagas são limitadas a 80 pessoas.

Durante a visita, o público poderá ouvir sobre a vida e curiosidades a respeito de figuras como Marina Tricânico, poetisa piracicabana autora do hino da Policial Militar Feminina do Estado de São Paulo; Ditinha Penezzi, primeira vereadora eleita pelo voto direto; Olivia Bianco, professora de educação física que teve participação no comitê do MMDC, acrônimo pelo qual se tornaram representados os nomes dos mártires do Movimento Constitucionalista de 1932, entre outras.

“É necessário desmistificar o cemitério. Mais que um local de sepultamentos, é um espaço para muita aprendizagem, por isso estamos retomando esta atividade na cidade, já que ela ocorreu em outros anos. O diferencial nesta gestão é que vamos envolver outras artes, como a música”, explicou a titular da Secretaria Municipal de Turismo de Piracicaba, Clarissa Quiararia.