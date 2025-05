Fogo em área da Unimep: bombeiros levam horas para conter chamas

No último domingo (25), um novo foco de incêndio se alastrou nas imediações da Unimep, localizada no Taquaral, em Piracicaba. Iniciado no começo da tarde, o fogo arrasou a área verde, resultando em uma vasta destruição. O motivo não foi revelado.

Posicionamento da Universidade

A Universidade Metodista, em nota oficial, pronunciou-se sobre o assunto, ressaltando que o incêndio não afetou os edifícios: “As chamas estão restritas à vegetação e não há qualquer edificação afetada, seja da Universidade, seja da área já negociada. Equipes de controle de incêndio atuam no local e a situação está sob monitoramento.”