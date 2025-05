Fogo ganha força e devasta área extensa da antiga Unimep

O incêndio que atingiu, neste domingo (25), a área da antiga Unimep, na região do Cecap, em Piracicaba, mostrou-se ainda mais devastador durante o período noturno. O fogo, que começou logo no início da tarde, assolou a área verde do local, deixando um rastro de destruição de grandes proporções.

Segundo nota oficial da Unimep, as chamas atingiram a área de vegetação, mas não chegaram às edificações. Parte do campus foi adquirida por R$ 20 milhões por uma rede de supermercados durante um leilão realizado no início deste mês.

Com o passar das horas, o fogo ganhou força, exigindo um esforço redobrado para conter os focos que insistiam em se espalhar. O combate às chamas foi intenso por parte das equipes do Corpo de Bombeiros e de apoio, estendendo-se pela madrugada desta segunda-feira (26), após longas horas de trabalho.