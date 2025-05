Atleta é chamado de 'macaco' após jogo de futebol no Metalúrgicos

Após marcar um gol, o esportista ouviu uma senhora do time adversário incitando os colegas a partirem para cima dele. No final da partida, quando, voltava para o vestiário, foi alvo de insultos ultrajantes: “corno” e, pior, “macaco” — palavras que chocaram quem presenciou a cena.

Uma partida de futebol social acabou em tumulto no Clube dos Metalúrgicos, neste domingo (25), quando um atleta de um time foi vítima de racismo e agressão.

O clima esquentou rápido, quase virando uma briga generalizada. A rápida ação dos seguranças do clube evitou uma confusão maior, até a viatura da Guarda Civil chegar para conter a situação.

Por ordem do Comando de Operações Policiais da Guarda Civil, os envolvidos foram para o Plantão Policial, onde o delegado Dr. Dimas Fernando Custódio ouviu as partes e testemunhas. O caso já está registrado como injúria racial no Boletim de Ocorrência nº HP0491/2025, e segue em apuração.