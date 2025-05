VÍDEO! Incêndio na Unimep: fogo devora campus em Piracicaba

Um incêndio de grandes proporções atingiu, neste domingo (25), uma extensa área do campus da Unimep, na região do Cecap em Piracicaba. Uma parte do campus foi leiloada no início de maio e adquirida por R$ 20 milhões por um rede de supermercados.

O fogo começou no início da tarde e, apesar do trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, alguns focos ainda podiam ser vistos até o começo da noite. As edificações não foram atingidas.