Fio solto quase mata motociclista em Piracicaba

Um motociclista sofreu um grave acidente na tarde deste sábado (24), por volta das 17h, após se enroscar em um fio de telefone caído na avenida Luiz Ralph Benatti, no bairro Mário Dedini em Piracicaba.

O fio, solto e não sinalizado, ficou estendido no meio da via, representando um perigo invisível para quem trafegava por ali. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle e foi ao chão, sofrendo diversos ferimentos. Testemunhas afirmaram que a situação foi crítica e que, por um triz, o fio não causou um corte fatal no pescoço da vítima.

Equipes de resgate foram chamadas rapidamente e prestaram os primeiros socorros no local, encaminhando o jovem à UPA. Apesar da gravidade, o motociclista sobreviveu e passa bem.