Espião do Clube de Campo: celular e DVDs são analisados

Imagens captadas no vestiário feminino por um funcionário do Clube de Campo, que foi preso, continuam sendo analisadas pela polícia em Piracicaba.

O conteúdo encontrado no celular do homem — que foi demitido por justa causa pela instituição —, além de gravações em DVDs, estão sob análise para dimensionar a gravidade do caso, que tem causado grande apreensão entre as sócias do clube.

Segundo informações apuradas, uma mulher que estava no vestiário percebeu algo suspeito e comunicou a direção. Ao verificar as câmeras de segurança, constatou-se que o funcionário tentava registrar imagens no local de forma clandestina. A polícia foi acionada e, com um mandado de busca e apreensão, prendeu o indivíduo e recolheu todo o material, incluindo o celular.