Tragédia na SP 147: jovem motociclista morre em colisão

Guilherme Henrique da Silva, de 25 anos, bateu na traseira de um caminhão no quilômetro 92 da via, no sentido Mogi Mirim, e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o motorista do caminhão, de 38 anos e morador de Mogi Guaçu, ele seguia normalmente pela faixa da direita em um trecho de subida próximo ao pedágio, quando ouviu um forte estrondo na parte traseira do veículo. Ao descer para verificar o que havia acontecido, encontrou o motociclista caído no asfalto.

Equipes de resgate da concessionária e do SAMU foram acionadas imediatamente, mas apenas puderam constatar o óbito de Guilherme no local.

O motorista permaneceu na cena do acidente e prestou todos os esclarecimentos às autoridades. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.