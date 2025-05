Briga entre vizinhas termina com morte após duelo com facas

Uma discussão entre vizinhas terminou de forma trágica na manhã desta quinta-feira (22), em Santa Bárbara d'Oeste, a 27 km de Piracicaba. O que começou como um desentendimento acabou virando um duelo com facas no meio da rua, e uma das mulheres acabou morta.

De acordo com as informações apuradas, após a briga, uma das vizinhas foi até a porta da outra armada com uma faca. A moradora, por sua vez, também pegou uma arma branca e partiu pra cima. As duas entraram em luta corporal e, no confronto, uma delas acabou ferida na coxa.