Família se despede de jovem que morreu após liberada de UPA

De acordo com familiares, Bianca apresentava sintomas de mal-estar e uma gripe muito forte, havia cerca de três dias e tinha procurado ajuda médica anteriormente na UPA, sem necessidade de internação, de acordo com as regiões de saúde no local, sendo medicada ee liberada. Ela não fazia uso de medicamentos contínuos e não tinha doenças graves diagnosticadas, segundo relato do pai à polícia.

Neste sábado, a despedida da jovem acontece às 10h, na sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende. Após a cerimônia, o corpo será encaminhado à necrópole local para sepultamento.

A morte precoce de Bianca deixou desolados familiares, amigos e conhecidos. O Instituto Médico Legal (IML) realiza exames para tentar esclarecer o motivo da morte, ainda sem causa indeterminada.