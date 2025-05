Motorista morre ao bater carro em caminhoneiro embriagado

Segundo a polícia, o caminhoneiro tinha um mandado de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de Piracicaba. A equipe de resgate chegou rapidamente, mas constatou o óbito do motorista no local, e socorreu a esposa, que foi encaminhada ao Hospital Unimed, onde permanece internada.

A causa do acidente ainda está sob investigação, e a versão do caminhoneiro sobre o ocorrido não foi confirmada oficialmente. A polícia continua apurando os fatos para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Aos ser constatado o consumo de álcool no teste do bafômetro e o mandado de prisão no sistema, o condutor do caminhão foi preso pela Polícia Militar Rodoviária e encaminhado ao Plantão Policial, onde o boletim foi registrado.

