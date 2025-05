Homem que urina perto de escola infantil é procurado pela polícia

Um homem está causando revolta entre pais, funcionários e moradores do bairro Santa Rosa ao ser flagrado urinando nos arredores da escola municipal Antonia Jesuina Camilo Pipa, justamente no horário de entrada das crianças em Piracicaba.

De acordo com testemunhas, o indivíduo tem cometido o ato obsceno de forma recorrente. Ele chega ao local em um carro de passeio, para o veículo próximo à instituição e urina em via pública, diante de grande movimentação de alunos e funcionários.

Funcionários da escola conseguiram registrar o momento em vídeo, captando imagens tanto do autor quanto do carro utilizado. Com base nos registros, a equipe da viatura 44 da Guarda Civil — composta pela GCF Luciane e o GC Franzin — foi acionada pela Central de Operações para prestar apoio à instituição.