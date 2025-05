'Será que fui filmada?': sócias do Clube de Campo relatam medo

O caso do porteiro flagrado tentando filmar mulheres dentro do vestiário feminino do Clube de Campo de Piracicaba, abalou a sensação de segurança entre as frequentadoras do local.

VEJA MAIS:

Embora a aministração mantenha a postura do silêncio em relação aos detalhes, para não atrapalhar a investigação, que está em sigilo, a desconfiança cresce entre as sócias: “Me senti traída no lugar onde mais gostava", disse uma associada que preferiu não se identificar.