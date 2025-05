Porteiro tenta gravar sócias do Clube de Campo nuas e é preso

O caso, que segue em apuração sob absoluto sigilo, trouxe à tona dúvidas e especulações. Até o momento, a diretoria da instituição optou por não divulgar detalhes, evitando alimentar rumores, embora o assunto tenha tomado as redes sociais, inclusive com fotos do acusado.

Em nota oficial, a administração ressaltou que, em toda a história da instituição, jamais havia sido registrada uma ocorrência semelhante. Apesar do impacto, os protocolos de segurança foram rapidamente acionados e, segundo a diretoria, funcionaram conforme o esperado, garantindo a contenção do problema.

O clube foi enfático: práticas ilícitas ou que coloquem em risco a privacidade dos sócios não serão toleradas. Caso as suspeitas se confirmem, os envolvidos enfrentarão medidas severas, conforme previsto no Estatuto Social e no Regimento Interno da entidade.