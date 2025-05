Motorista fica preso nas ferragens após capotamento em Piracicaba

Um capotamento foi registrado na tarde desta quarta-feira (22) na Rodovia Samuel de Castro Neves (SP 147) na altura do km 147, quando o condutor de um veículo Hyundai HB20 perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira.

O carro ficou parcialmente pendurado, o que exigiu ação cuidadosa das equipes de resgate. O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou no local para garantir a segurança da operação.

A vítima, que estava sozinha no veículo, foi retirada do automóvel por uma equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital da Unimed. Segundo informações, o condutor sofreu apenas ferimentos leves.