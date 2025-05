Comissão do Senado aprova fim da reeleição e mandatos mais longos

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (21), uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que encerra a possibilidade de reeleição para os cargos de presidente da República, governadores e prefeitos. A proposta também prevê aumento do tempo de mandato para todos os cargos eletivos para cinco anos.

A votação foi simbólica. O texto segue agora para apreciação no plenário do Senado, onde precisa de, no mínimo, 49 votos favoráveis em dois turnos para avançar à Câmara dos Deputados.

Mudanças por cargo

Caso aprovada, a PEC estabelecerá datas-limite para a possibilidade de reeleição no Executivo: