Douglas Bená é o motoboy que morreu em acidente na SP 348

Douglas Bená, de 33 anos, morador de Piracicaba, foi identificado como a vítima fatal do grave acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (20) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em trecho de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O motoboy colidiu com a traseira de um caminhão e não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações apuradas no local, o caminhoneiro trafegava no sentido capital, na faixa da direita, e relatou ter sentido um impacto na traseira do veículo por volta do quilômetro 163. Ao parar no acostamento, ele se deparou com Douglas caído na pista, após a colisão.