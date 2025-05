Descubra 2 sinais durante o sono que podem indicar câncer

Atualmente, existem mais de 200 tipos diferentes de câncer, e os sintomas variam de acordo com a região do corpo afetada. Tumores no intestino podem causar sangramento nas fezes, enquanto o câncer de pulmão pode ser identificado por tosse persistente.

Alguns sinais, no entanto, não são específicos e podem ser associados a situações comuns do dia a dia. Entre esses sinais, dois se destacam por ocorrerem com frequência nas primeiras horas do dia: suores noturnos intensos e fadiga ao despertar.

Suores noturnos frequentes podem indicar alterações no organismo