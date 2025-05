Roubos têm novo carro mais visado; veja os preferidos dos ladrões

Dados do 1º trimestre mostram queda nas ocorrências, mas mudança no carro mais visado e persistência de velhos padrões.

O número de furtos e roubos de veículos caiu no primeiro trimestre de 2025 no estado de São Paulo. De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública analisados pela Ituran, empresa de rastreamento veicular, foram registradas 12.558 ocorrências nos três primeiros meses deste ano — contra 13.861 no mesmo período de 2024.

Apesar da retração nas estatísticas, o levantamento traz uma novidade: o Hyundai HB20 passou a ser o modelo mais procurado pelos criminosos, desbancando o Volkswagen Gol, líder anterior do ranking de furtos e roubos.