Vida de personagem histórico no setor sucroalcooleiro vira livro

Novo livro lançado pelo pesquisador de Limeira José Eduardo Heflinger Júnior conta a saga da família Ometto, com foco em Virgínio Ometto, ex-prefeito de Limeira e que dirigiu a Companhia Industrial e Agrícola Ometto. Trata-se do 32º livro histórico do pesquisador.

Virgínio Ometto, piracicabano, sempre foi dedicado à agricultura, pecuária e à indústria de açúcar e álcool. Em 1933, com a fundação da firma Irmãos Ometto & Cia., depois Usina Boa Vista S.A., posteriormente incorporada à Companhia Industrial e Agrícola Ometto, onde era diretor. Foi Vereador em Limeira de 1948 a 1952 e Prefeito de Limeira de 1952 a 1955.

São mais de 40 anos de pesquisa e, agora, 32 volumes com boa parte da história da cidade de Limeira e da região, das Fazendas Históricas, da Imigração Europeia no Sistema de Parceria, com ampla pesquisa iconográfica, levantamento de fotos e documentos em acervos particulares e públicos no Brasil e na Europa, visitas e pesquisas em museus, um imenso trabalho de compilação, redação e checagem, de dar inveja a alguns dos maiores historiadores do país. Assim é a carreira de Heflinger Jr, que apresenta o novo trabalho, um dos poucos com foco em um personagem específico. E que personagem!