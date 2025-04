Concerto da Orquestra Barroca lota igreja e emociona o público

A Igreja dos Frades, em Piracicaba, foi palco de uma noite inesquecível neste sábado (26), com o concerto especial de Páscoa da Orquestra Barroca de Piracicaba (OBP). Com a igreja completamente lotada, o público foi presenteado com uma apresentação emocionante que uniu talento, sensibilidade e técnica em um ambiente acolhedor e repleto de espiritualidade.

Após a missa, os jovens músicos da OBP interpretaram a obra "Stabat Mater", composta em 1736 por G.B. Pergolesi, uma peça profundamente ligada ao significado da Páscoa e à Paixão de Cristo. Segundo o fundador e diretor da orquestra, Victor Travaglini, a composição retrata com intensidade a dor de Maria ao ver seu filho crucificado, trazendo temas introspectivos e momentos de grande apoteose. A emoção foi sentida em cada acorde e refletida nas expressões dos presentes.

Fundada em 2024 e formada por voluntários apaixonados pela música de época, a OBP tem como objetivo ser um laboratório de estudos para músicos que buscam se aprofundar na performance histórica e na estética barroca. "É um grupo aberto a quem já possui experiência instrumental e deseja explorar a interpretação histórica das obras", explicou Travaglini.