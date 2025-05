O último adeus ao maestro e compositor Ernst Mahle

Faleceu no último dia 12 de maio, aos 96 anos, o maestro e compositor Ernst Mahle, um dos nomes mais importantes da música erudita do Brasil. Natural da Alemanha e radicado em Piracicaba desde os anos 1950, Mahle dedicou a vida à educação musical e à composição — com mais de dois mil arranjos e obras originais reconhecidos por sua beleza, criatividade e profundidade.

Sua trajetória esteve intimamente ligada à Empem (Escola de Música de Piracicaba), instituição que ajudou a fundar e onde formou gerações de músicos. Mais do que um educador, Mahle foi um artista que viveu a música com intensidade. “Não conheço ninguém que tenha vivido a música tão plenamente”, disse Marcelo Batuíra Losso Pedroso, diretor do Jornal de Piracicaba. Ex-alunos e colegas o lembram com admiração e afeto, como o violista Renato Bandel, que relatou uma conversa com o maestro sobre música e espiritualidade: “Na execução ao vivo, o espírito está presente”.