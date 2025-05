Recusa ao bafômetro dispara apesar de fiscalização

A quantidade de motoristas que optam por não realizar o teste do bafômetro durante fiscalizações de trânsito aumentou no estado de São Paulo. De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP), a taxa de recusa subiu de 88,7% em 2022 para 93,6% em 2024.

Mesmo sem a realização do teste, a recusa é tratada como infração gravíssima. A penalidade inclui multa no valor de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e retenção do veículo.

