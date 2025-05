Assessora pessoal relata rotina com empresário e viraliza

No perfil do TikTok, Giuliana Passarelli, 30 anos, conhecida como GB, acumula 1,6 milhão de curtidas com conteúdos sobre a rotina do seu trabalho. Em um dos últimos vídeos, ela mostra a compra de um terno pelo seu “chefe” no valor de 5 mil euros. “Sou babá de um milionário de 35 anos que acha 5 mil euros barato. Só porque não respondi a cor na hora, ele foi e comprou dois”. A paulistana, formada em marketing e pós-graduada em marketing digital pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), exerce a função de assessora pessoal de Pedro Henrique, 34, diretor comercial de uma empresa de equipamentos hidráulicos.

Saiba Mais:

“Já trabalhei em agência de publicidade, mas na pandemia saí e voltei a morar com os meus pais. E aí voltei para Alphaville (bairro de alto padrão na Grande São Paulo). Nesse período uma amiga minha, que é ex-mulher do meu chefe, falou: ‘Pedro está precisando de uma pessoa de confiança, que seja agilizada, proativa e que, querendo ou não, já conheça um pouco desse meio. No sentido de saber se portar em certos lugares, que tenha inglês fluente e que esteja morando perto dele nesse momento. Quer tentar?’. E fui. A gente não tem uma rotina certa. Ele vai fazendo as coisas dele e vai me demandando. Mas no geral, tenho que cuidar de tudo que ele não quer mais fazer, entre aspas, para que ele tenha mais tempo de trabalhar. Sou responsável por contratar todos os funcionários da parte pessoal: o motorista, a segurança, empregada... Faço pagamentos pessoais, desmarco médico, vou até o shopping. Hoje tudo que ele vai comprar, ele me manda foto para ver se combina com as coisas que ele já tem”.