Gripe aviária em humanos: entenda os riscos e pontos de alerta

Febre

Tosse seca

Coriza e secreção nasal

Dor de garganta

Espirros

Falta de ar

Pneumonite

Dores no corpo e ao respirar

Insuficiência respiratória

O quadro pode evoluir mais gravemente em grupos vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes, imunossuprimidos e pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares. "A coinfecção com bactérias é outro fator que pode agravar o estado do paciente", reforça Gorinchteyn.

Diagnóstico e isolamento

A confirmação da infecção é feita por exames moleculares, semelhantes ao teste de covid-19, com coleta de secreções respiratórias. O diagnóstico geralmente é solicitado em casos suspeitos, especialmente em pessoas que atuam com aves ou estiveram em áreas de risco.

Mesmo antes da confirmação, pacientes que tiveram contato com animais infectados devem seguir protocolos de isolamento, já que o período de incubação do vírus varia entre três e cinco dias.