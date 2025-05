Síndrome respiratória: Piracicaba decreta emergência

Com o avanço da sazonalidade de vírus respiratórios e da alta nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e infecções virais, principalmente de crianças, a Prefeitura de Piracicaba declarou emergência em saúde pública no município. O decreto nº 20.472/2025 está publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (19). A medida visa ampliar a capacidade de resposta da rede assistencial e evitar a desassistência da população mais vulnerável, especialmente crianças.

No decreto, fica instalado o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES) Sintomáticos Respiratórios Piracicaba para monitoramento e gestão da situação de emergência em saúde pública declarada. A coordenação do centro de operações é de responsabilidade do secretário municipal de Saúde, dr. Sergio Pacheco, e da secretária-executiva de Atenção Farmacêutica e Vigilância em Saúde, Luciana Canetto.

O estado de emergência terá a vigência de 120 dias, podendo ser prorrogado conforme evolução dos indicadores epidemiológicos no município.