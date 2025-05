Calor assume protagonismo no outono de Piracicaba

As temperaturas seguem em alta em Piracicaba durante a semana, de acordo com a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Até a quarta-feira (21), as máximas batem os 30°C e não há previsão de chuva, apenas de tempo aberto.

Nesta segunda-feira (19), a máxima prevista será de 31ºC. A previsão é de tempo aberto, com sol e sem nuvens. Na terça-feira (20), a mínima prevista será de 16ºC e a máxima de 31ºC, também com muitas nuvens no céu e poucas chances de chuva. Na quarta-feira (21), a previsão será de mínima de 17ºC e máxima de 30°C, sem previsão de chuvas.