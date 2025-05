Vídeo: Peão é arrastado por touro durante rodeio na região

As imagens mostram o momento em que o pé do competidor fica preso no equipamento de montaria atado ao animal. Segundo uma testemunha, a fivela da bota do peão teria ficado presa no touro, que continuou a se movimentar pela arena. O homem foi arrastado e chegou a ser pisoteado.

O jovem foi socorrido inconsciente pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal Mário Covas, onde permanece internado.

Boletim médico

De acordo com informações divulgadas pela organização do evento na manhã de domingo (18), Daniel Alexandre dos Santos está consciente e fora de risco. O boletim médico publicado nas redes sociais do evento indica que ele segue em observação, sob cuidados da equipe médica do hospital e com apoio da organização. A equipe médica informou que não houve fraturas, apenas uma luxação no joelho.