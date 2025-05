Lula entrega equipamento para tratamento de câncer na Santa Casa

Além da entrega do acelerador linear, Lula ainda vai assinar medidas para a melhoria do atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde). De acordo com a deputada Professora Bebel, a destinação deste acelerador linear faz parte do programa do governo federal para melhorar o atendimento especializado no SUS. Além do acelerador linear, o presidente Lula também fará a entrega do mesmo tipo de equipamento para o Hospital São Paulo, da Unifesp, assim como ao Hospital Estadual de Bauru; ao Hospital Universitário de Teresina (UFP/EBSERH), no Piauí; ao Hospital Federal de Andaraí, no Rio de Janeiro, e ao Hospital Erasto Goertner, em Curitiba.

O presidente Lula (PT) vai participar da cerimônia de entrega de um acelerador linear para a Santa Casa de Piracicaba nesta quinta-feira (22). Lula vai participar do evento de forma online. O governo federal será representado em Piracicaba pelo ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, e pela secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad. O equipamento é utilizado para o tratamento de câncer, e a aquisição foi intermediada pela deputada estadual Professora Bebel (PT). A cerimônia está marcada para acontecer às 14h.

“Com esta iniciativa, o Ministério da Saúde, através do Plano de Expansão da Radioterapia, ampliará em muito a capacidade de atendimento dos pacientes do SUS de toda região”, diz Bebel. O equipamento que será entregue é do modelo Infinity, da marca Elekta. O equipamento vai permitir tratamentos mais precisos e eficientes, e faz parte do Plano de Expansão da Radioterapia do Ministério da Saúde “A instalação do acelerador linear para radioterapia da Santa Casa de Piracicaba irá ampliar significativamente a capacidade de tratamento oncológico na região”, completa Bebel.

O acelerador linear é um equipamento de radioterapia que permite tratamentos mais precisos e com menos tempo de exposição para os pacientes. O equipamento garante uma melhor qualidade de vida para os pacientes, com tratamentos mais rápidos e menos desgastantes. Além disso, a nova tecnologia permite tratar tumores com maior precisão e reduzir a demanda por tratamento.