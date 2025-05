Despedida de Felipe Bicudo é marcada por grande comoção

Ainda sem compreender plenamente a partida precoce de uma das pessoas mais queridas e atuantes da cidade, familiares, amigos e companheiros de caminhada se reuniram nesta sexta-feira (16), no Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, para se despedir de Felipe Bicudo, de apenas 37 anos.

VEJA MAIS:

Com uma vida marcada pela dedicação às causas sociais, Felipe foi um elo de união entre comunidades, um amigo leal, um filho amoroso e um exemplo de generosidade e compromisso com o bem comum. Sua trajetória, embora breve, deixa marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.