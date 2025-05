Pedestre morre atropelado na Rodovia Geraldo de Barros

Um pedestre morreu após ser atropelado por um veículo Ford EcoSport na madrugada deste sábado (17), na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), no trecho entre Piracicaba e São Pedro.

O acidente ocorreu por volta das 4h15, na altura do km 198, já no município de São Pedro. A vítima, que não portava documentos, foi atingida pelo veículo e socorrida por equipes da concessionária responsável pela via. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Pedro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.