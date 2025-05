Você não vai acreditar no que o frio faz neste lugar

Encravada entre as montanhas da Serra Catarinense, a cidade de Urupema, em Santa Catarina, desafia a ideia de um Brasil tropical e revela um dos fenômenos naturais mais singulares do planeta: uma cachoeira que congela por completo durante o auge do inverno.

O espetáculo acontece no topo do Morro das Torres, ponto culminante da cidade com mais de 1.300 metros de altitude. Ali, uma cascata de duas quedas se transforma em uma estrutura cristalina, como se esculpida por mãos invisíveis. O fenômeno ocorre quando as temperaturas despencam por vários dias consecutivos, por vezes abaixo de -6?°C, congelando a água em pleno movimento. Correntes de ar polar e a elevada altitude criam o cenário ideal para esse raro congelamento no hemisfério sul — algo que intriga cientistas e atrai turistas em busca de um Brasil surpreendente.

