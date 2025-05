Projeto de lei prevê multar quem usar bebê reborn para furar fila

De acordo com o texto, a prática poderá ser punida com multa de cinco a vinte salários mínimos, o que atualmente equivale a valores entre R$ 7.590 e R$ 30.360, conforme a gravidade do caso, a vantagem obtida, a situação econômica da pessoa envolvida e a possível reincidência. Os recursos arrecadados, segundo o projeto, seriam destinados a fundos municipais, estaduais, distritais e nacional de apoio aos Direitos da Criança e do Adolescente.

O autor da proposta afirma que o uso do boneco com a intenção de acessar atendimento prioritário compromete o funcionamento de serviços públicos, especialmente unidades de saúde. No projeto, Kalil argumenta que a conduta prejudica pessoas que realmente necessitam de atendimento urgente.

O projeto foi apresentado após a repercussão de vídeos nas redes sociais que mostravam pessoas utilizando bonecos reborn em contextos de atendimento preferencial. As publicações geraram debates e críticas entre usuários de plataformas digitais.

Como qualquer proposta legislativa, o projeto precisa ser analisado por comissões temáticas da Câmara e, se aprovado, seguirá para votação no plenário. Em caso de aprovação em ambas as casas do Congresso, o texto será encaminhado para sanção ou veto do presidente da República.