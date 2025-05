Ex-oficial do Pentágono comenta silêncio do Brasil sobre Ovnis

Os acontecimentos de Colares já foram retratados em produções audiovisuais, como o documentário “Investigação Alienígena”, da Netflix, e o podcast “Operação Prato”, do Globoplay.

O livro de Elizondo, lançado no Brasil em abril pela editora HarperCollins, apresenta registros do período em que liderou o AATIP, além de relatar os obstáculos enfrentados para tornar públicas as investigações. A publicação também menciona pressões de grupos religiosos e do setor aeroespacial. De acordo com o autor, os debates iniciados por ele contribuíram para que o Congresso dos EUA passasse a destinar recursos oficiais para o estudo de fenômenos aéreos não identificados.