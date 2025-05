VÍDEO: caminhão com cana tomba na 'curva da morte' no Serrote

Um caminhão carregado com cana-de-açúcar tombou na noite desta sexta-feira (16) em um dos trechos mais perigosos da estrada Luiz Dias Gonzaga, conhecida como estrada do Serrote, em Piracicaba (SP).

O acidente aconteceu no km 11, em um ponto temido por motoristas e conhecido como “curva da morte”, pelas graves ocorrências registradas no local.

De acordo com as informações, o motorista, um carreteiro de aproximadamente 30 anos, seguia em alta velocidade com destino à usina da Heineken quando perdeu o controle do veículo. O caminhão tombou e derramou óleo pela pista, tornando o asfalto escorregadio e aumentando o risco de novos acidentes.