Homem é preso com espingarda e munições em bar

Durante uma vistoria de rotina em um bar no bairro São Dimas, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Policiais do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) encontraram uma espingarda calibre 12 e 16 munições do mesmo calibre. A arma estava dentro do estabelecimento localizado na rua Renato Bonfiglio.

O proprietário do local, de 48 anos, admitiu ser o dono do armamento e das munições. Por não ter autorização legal para portar a arma, ele foi preso no local.