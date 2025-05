Músico Marcos Rontani faz dissertação acadêmica sobre Mahle

Mestre em Música pela Unicamp, Marcos Rontani foi aluno da Escola de Música de Piracicaba desde a infância. Anos depois, transformou sua vivência em pesquisa: escreveu uma dissertação de mestrado (Escola de Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle – EMPEM: Percurso Histórico e Princípios Pedagógicos) sobre a história da Escola e o papel do Maestro Ernst Mahle, com quem teve contato direto. O trabalho, realizado com base em entrevistas com Mahle, dona Cidinha e outros integrantes da trajetória da instituição, nasceu de uma provocação da própria fundadora, dona Cidinha Mahle, esposa do Maestro: “Ela me disse que ninguém havia deixado nada registrado sobre a Escola. Depois, sugeriu que eu escrevesse sobre o ensino ali. Isso me tocou”, relembra.

Sem bibliografia prévia, a dissertação se construiu a partir de memórias, depoimentos e da própria experiência de Marcos como estudante. O principal foco do trabalho foi entender como, mesmo sendo uma escola do interior paulista e com poucos recursos públicos, a instituição conseguiu formar músicos que hoje atuam em orquestras brasileiras e europeias, muitos deles como solistas. “A única ajuda externa relevante que havia era do Jornal de Piracicaba”, destaca.

Um dos pilares da proposta pedagógica era justamente o ensino musical em conjunto. “Em 1953, só se ensinava piano na cidade. A proposta era ampliar o leque, com instrumentos variados, técnica vocal e canto coral, promovendo experiências coletivas. A ideia era fazer arte em grupo”, explica. A concepção se alinhava à filosofia de vida de Mahle, que seguia a antroposofia. Segundo Marcos, a influência dessa visão se refletia no método: os alunos não passavam por provas formais e eram avaliados por observação e exercícios práticos. “Havia um curso oficial para quem queria diploma, mas o curso livre era mais leve e mais interessante. Falo isso com base na minha experiência como aluno.”