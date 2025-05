Negócios: você ainda tem medo de falhar? Eles lucraram com isso

Após as apresentações, o público teve a oportunidade de fazer perguntas, trocar experiências e conversar de perto com os palestrantes — um dos pontos altos da noite. A troca genuína de ideias e a atmosfera acolhedora marcaram mais uma edição memorável do evento.

O coordenador do CJE, Lucas Ballotta, comemorou o resultado: “Foi uma noite espetacular. Superamos expectativas mais uma vez, com dois convidados que trouxeram não só conhecimento, mas muita verdade e inspiração. Esse é o propósito do CJE Talks: conectar pessoas por meio de experiências reais.”

O Conselho do Jovem Empresário da ACIPI segue com sua missão de fomentar a inovação, a troca de experiências e o desenvolvimento de jovens empreendedores. Com encontros mensais, palestras, talks e ações práticas, o grupo oferece um espaço de apoio e crescimento para quem está começando — ou recomeçando — no mundo dos negócios.