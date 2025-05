Atenção: entenda se há risco de consumir carnes e ovos no Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou nesta sexta-feira (16) o primeiro caso de gripe aviária em uma granja de produção comercial no Brasil. O registro foi feito em um plantel de matrizes no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Até então, o país havia identificado casos apenas em aves silvestres.

Com a confirmação, foi decretado estado de emergência zoossanitária por 60 dias. Segundo o ministério, a medida tem como objetivo conter a disseminação do vírus e preservar o funcionamento do sistema produtivo. As aves da granja foram abatidas e a área, isolada. A pasta informou que ações de controle e eliminação do foco já estão em andamento.

O que é a gripe aviária