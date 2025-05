Polícia desmonta 'boca' e prende homem em Piracicaba

Um homem foi preso nesta sexta-feira (16) por tráfico de drogas no bairro Bosque dos Lenheiros, em Piracicaba, durante uma ação da Polícia Militar na rua das Sapucaias.

Segundo informações, ao ver as viaturas se aproximando, o suspeito tentou fugir e jogou uma sacola no mato, mas foi alcançado e abordado pelas equipes.Na sacola, os policiais encontraram 48 pedras de crack, 46 eppendorfs de cocaína e 14 porções de maconha. Com ele, nada de ilegal foi encontrado, mas o material apreendido confirmou o crime de tráfico.