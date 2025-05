Festa das Nações tem início no Engenho Central em Piracicaba

ACESSO E ESTACIONAMENTO – Os valores do estacionamento são R$ 30 (automóveis e caminhonetes) e R$ 15 para motos. O pagamento do estacionamento deve ser feito no próprio local aos agentes identificados e mediante fornecimento de recibo com a identificação de pago.

As entradas do estacionamento serão na avenida Beira Rio (na rotatória, ao lado do entroncamento com a rua Luiz de Queiroz), avenida Maurice Allain e avenida Dona Lídia (na esquina com rua Dom João).

O acesso ao estacionamento de serviço será pela ponte do Morato. Patrocinadores, artistas e funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo acessam pela avenida Maurice Allain (ponte do Mirante).