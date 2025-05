Verão de volta? Após friozinho, calor volta para Piracicaba

De acordo com a previsão do tempo, nesta quinta-feira (15), a mínima em será de 13°C, enquanto a máxima chega aos 28°C, com céu aberto durante todo o dia. Na sexta-feira (16), a previsão indica mínima de 13°C com máxima de 29°C, céu aberto mas com poucas nuvens durante todo o dia. Não há previsão de chuva.

As temperaturas em Piracicaba vão começar a subir até o final de semana, segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O tempo segue seco e sem previsão de chuvas, e a tendência é de aumento principalmente nas temperaturas máximas até o sábado (17).

No sábado (17), a mínima sobe para 15°C e a máxima chega aos 30°C, com previsão de poucas nuvens no céu e tempo aberto na maior parte do dia. Na previsão estendida para domingo (18), a mínima fica em 16°C e a máxima bate os 30°C novamente, com poucas nuvens no céu.