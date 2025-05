Concurso público: começam inscrições em Piracicaba

Serão disponibilizadas 70 vagas para professor substituto de Educação Infantil e 50 vagas para professor substituto de Ensino Fundamental. Ambos os cargos têm carga horária mensal de 150 horas e remuneração de R$ 26,62 por hora/aula. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br , a partir das 10h do dia 15/05 até às 23h59 do dia 13/06. A taxa de inscrição é de R$ 67,90.

A duração da prova será de 3 horas, com início às 8h para candidatos às vagas de Educação Infantil e às 14h para os de Ensino Fundamental.

Os requisitos mínimos para a vaga de professor substituto de Educação Infantil são: ensino médio completo na modalidade normal (Magistério) com formação em Educação Infantil; ou Curso Normal Superior com formação em Educação Infantil; ou Licenciatura em Pedagogia com formação em Educação Infantil.

Para professor substituto de Ensino Fundamental, os requisitos são: ensino médio completo na modalidade normal (Magistério) com formação nos anos iniciais do Ensino Fundamental; ou Curso Normal Superior com formação nos anos iniciais do Ensino Fundamental; ou Licenciatura em Pedagogia com formação nos anos iniciais do Ensino Fundamental.