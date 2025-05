Após golpe de R$ 56 mil, Mercadão de Piracicaba emite comunicado

A Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal de Piracicaba informou oficialmente que foi vítima de um golpe financeiro que causou um prejuízo de mais de R$ 56 mil. O valor foi retirado da conta da entidade por meio de transferências não reconhecidas.

Assim que identificou a fraude, a diretoria e o departamento jurídico da Associação tomaram providências imediatas para apurar o caso. Entre as ações estão a notificação do banco envolvido e o acionamento das autoridades competentes.

Em nota à imprensa divulgada no dia 14 de maio, a Associação reforçou seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos. A entidade também garantiu que seguirá acompanhando de perto as investigações.