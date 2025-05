Mercado Municipal perde R$ 56 mil em estelionato em Piracicaba

A gerente do Mercado Municipal de Piracicaba registrou um boletim de ocorrência por estelionato nesta terça-feira (13), após identificar duas transferências bancárias não autorizadas que somam R$ 56.050,00.

Segundo o relato feito à polícia pela gerente do local, ao acessar a conta bancária do estabelecimento, ela notou uma transferência no valor de R$ 52.550 para um homem identificado como Kayron. Em seguida, foi detectada outra transferência, de R$ 3.500, destinada a um indivíduo chamado Francisco.